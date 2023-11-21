Иноагентам, проживающим за рубежом и открыто критикующим Россию, предложили запретить въезд в РФ

Иноагентам, проживающим за рубежом и открыто критикующим Россию, предложили запретить въезд в РФ. Об этом пишет RT.

Автором инициативы стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он считает, что в Россию не должны возвращаться люди, которые «оправдывают терроризм, призывают к насильственному свержению власти, возбуждают ненависть и вражду».

По его словам, такая мера поможет обеспечить безопасность внутри страны.