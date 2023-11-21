Депутаты предложили правительству установить скидку на штрафы за парковку в случае их уплаты в течение 20 дней

Депутаты предложили правительству установить скидку на штрафы за парковку в случае их уплаты в течение 20 дней. Об этом пишет RT

Депутаты Госдумы предложили установить скидку в 50% на штрафы за парковку в случае их уплаты в течении 20 дней. Инициатива должна упростить механизм оплаты парковок и повысить собираемость штрафов.

«В перспективе нужно вообще отменять штрафы за секундную просрочку, если приложение зависло или не смогло определить местоположение водителя», — добавил вице-спикер Госдумы от партии Владислав Даванков.