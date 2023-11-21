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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травмированием ребенка в рязанском аквапарке

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту травмирования ребенка в одном из аквапарков Рязанской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Отмечается, что региональный следственный комитет проводит проверку обстоятельств получения мальчиком 2014 года рождения травм во время посещения аквапарка. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Глава СК поручил руководителю ведомства по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить об установленных обстоятельствах.