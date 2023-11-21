Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела в связи со строительством ЖК в районе Шпалозавода

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного в связи с планируемым строительством ЖК и объектов инфраструктуры на территории бывшего шпалопропиточного завода в Рязани. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В социальных сетях опубликована информация с критикой в адрес следствия о несогласии с установлением обстоятельств.

Рязанцы выражают недовольство затянувшимся расследованием, обеспокоены нарушениями градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В следственном управлении СК России по Рязанской области продолжается расследование уголовного дела по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ), в рамках которого проводятся необходимые экспертизы.

Глава ведомства поручил руководителю СУ по Рязанской области Владимиру Никешкину представить доклад о ходе расследования и собранных доказательствах.