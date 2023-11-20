Жителя Касимова задержали за убийство жены

Жителя Касимова задержали за убийство жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Отмечается, что в воскресенье, 19 ноября, в ходе конфликта на почве ревности мужчина нанес супруге несколько ножевых ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.