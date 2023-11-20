Зеленский: конфликт на Украине быстро не закончится

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ни о каком скоро окончании боевых действий пока не может быть и речи. Об этом пишет Life cо ссылкой на издания Fox News и The Sun.

Политик отметил, что люди почему-то «относятся к этому, как к кино», и ждут, что картинка перед глазами будет всегда меняться.

«Для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы», — добавил он.