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Захар Прилепин рассказал в интервью Собчак подробности покушения

Захар Прилепин рассказал подробности покушения. Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак. Встреча прошла в реабилитационном в центре Москвы, где восстанавливается писатель.

По словам Прилепина, в день трагедии он понял, что произошло, сразу после того, как пришел в сознание.

«Я очнулся, увидел людей, которые бегают вдалеке, что Саша Злой ко мне спиной весь перекрученный, и сразу догадался, что он убит. Мне даже не пришлось размышлять, что случилось, неужели моя машина подорвалась. Я сразу все знал. Я знал, что я подорвался на мине, я даже знал, что она не под машиной заложена, а что я на нее наехал», — поделился Прилепин. По его словам, мина была противотанковой.

На вопрос, почему Прилепин сидел за рулем машины, он ответил, что периодически менялся с водителем. В день происшествия писатель сел за руль. Мина взорвалась под пассажирским сиденьем.

«Там было две мины. Они были заложены на небольшом расстоянии друг от друга, соединены проводом и должны были взорваться от одного нажатия. Но не очень опытный террорист что-то сделал неправильно, и вторая мина не взорвалась. Вторая бы убила меня наверняка. И, видимо, он не очень хорошо понимал, как это делается, и глубоко зарыл мину. А на самом деле они немного присыпаются песочком. А он зарыл чуть ли не на метр, и сила удара ушла в землю», — поделился Прилепин.

Напомним, трагедия произошла 6 мая. В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился писатель. Подробнее читайте здесь.