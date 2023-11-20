Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-4°
Втр, 21
-3°
Срд, 22
-6°
ЦБ USD 88.5 -0.62 21/11
ЦБ EUR 96.66 -0.11 21/11
Нал. USD 90 / 89.7 20/11 17:01
Нал. EUR 96.7 / 98 20/11 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
5 часов назад
603
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
4 136
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
4 837
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
23 221
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
За год доля ипотеки в «загородке» выросла практически в два раза

Специалисты девелоперской компании «Мармакс» рассказали о значительном росте ипотеки в сегменте загородной недвижимости — сейчас она достигает 34%, в то время как в 2022 году показатель находился на уровне 14%.

В частности, наибольшей популярностью в данном сегменте продолжает пользоваться IT-ипотека на приобретение участка и строительство дома — на нее приходится 33%. Доля сделок по программе государственной поддержки достигает 19%, замыкает тройку семейная и сельская программы — 5%.

«Отметим, что лидерство IT-ипотеки напрямую связано с привлекательными условиями, а также увеличенным бюджетом одобренной суммы. Интересно также, что есть клиенты, приобретающие сначала отдельно участок, а строительство дома планируют только через несколько лет», — отметила Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Преобладающая доля аналитиков работает удаленно — именно поэтому данная аудитория выбирает загородный формат недвижимости. Наибольшей популярностью пользуются дома площадью от 100 до 150 кв. м с отделкой white box и действующими коммуникациями. Дополнительными преимуществами становятся досуговые зоны на территории поселков, места отдыха и прогулочные маршруты.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Сотрудники компании получают международный опыт в строительстве жилых домов и благоустройстве, на основе чего они возводят современные жилые комплексы и комфортную среду.