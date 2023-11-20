За год доля ипотеки в «загородке» выросла практически в два раза

Специалисты девелоперской компании «Мармакс» рассказали о значительном росте ипотеки в сегменте загородной недвижимости — сейчас она достигает 34%, в то время как в 2022 году показатель находился на уровне 14%.

В частности, наибольшей популярностью в данном сегменте продолжает пользоваться IT-ипотека на приобретение участка и строительство дома — на нее приходится 33%. Доля сделок по программе государственной поддержки достигает 19%, замыкает тройку семейная и сельская программы — 5%.

«Отметим, что лидерство IT-ипотеки напрямую связано с привлекательными условиями, а также увеличенным бюджетом одобренной суммы. Интересно также, что есть клиенты, приобретающие сначала отдельно участок, а строительство дома планируют только через несколько лет», — отметила Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Преобладающая доля аналитиков работает удаленно — именно поэтому данная аудитория выбирает загородный формат недвижимости. Наибольшей популярностью пользуются дома площадью от 100 до 150 кв. м с отделкой white box и действующими коммуникациями. Дополнительными преимуществами становятся досуговые зоны на территории поселков, места отдыха и прогулочные маршруты.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Сотрудники компании получают международный опыт в строительстве жилых домов и благоустройстве, на основе чего они возводят современные жилые комплексы и комфортную среду.