ВСУ атаковали Подмосковье беспилотником

В Московской области ВСУ атаковали Электросталь. Об этом поздно вечером 19 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области», — позже добавили в Минобороне.

Собянин отметил, что дрон летел на Москву. На месте падения обломков разрушений нет. Пострадавших тоже.