В Тюменской области при пожаре погибли три ребенка

В Тюменской области 19 ноября при пожаре погибли дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В городе Ялуторовске около 22:00 по местному времени (20:00 по мск) загорелась квартира на первом этаже деревянного дома. Огонь охватил 100 квадратных метров жилой площади. Весь дом заполнился едким дымом.

Сотрудники МЧС начали эвакуировать жильцов. В квартире на втором этаже они обнаружили мертвыми трех детей в возрасте 8, 11 и 15 лет. Еще двух детей и их мать спасатели эвакуировали. Несовершеннолетних госпитализировали.

В следкоме сообщили, что проводят проверку.