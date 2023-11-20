В СВО погиб выпускник РВВДКУ Михаил Стекольников

Во Владимирской области 19 ноября похоронили 25-летнего погибшего в спецоперации выпускника РВВДКУ Михаила Стекольникова. Об этом сообщили в группе «Газета «КоммунаР».

Молодой человек родился 9 мая 1998 года в Меленках Владимирской области. Закончил среднюю школу № 4, после которой поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище. Дважды участвовал в параде победы в Москве.

В СВО принимал участие в должности командира взвода первого парашютно-десантного полка батальона первой парашютно-десантной роты.

Погиб 5 ноября при выполнении боевого задания. Посмертно награжден орденом Мужества.

Фото: «Газета «КоммунаР»