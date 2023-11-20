В Саратовской области в ДТП с фурой погибли мать и ребенок

В Саратовской области столкнулись легковой автомобиль и фура, в результате погибли женщина и ребенок, еще один человек госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрия Юрина.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что столкнулись «Hyundai Accent» под управлением мужчины 1986 года рождения и автомобиль «Scania».

"Погибшей девочке, предварительно, 6-7 лет, а женщина 1989 года рождения", — сказали в преcс-службе.