В Ряжске на улице Сокольники произошел пожар
В понедельник, 20 ноября, в Ряжске произошел пожар в доме № 14 по улице Сокольники. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что загорелся гараж и надворные постройки. Огонь перекинулся на крышу жилого дома. Общая площадь пожара составила около 80 квадратных метров.
По предварительной информации, дом принадлежит 48-летней местной жительнице.
На тушение выезжали шесть спасателей и две единицы спецтехники.
Обстоятельства произошедшего и ущерб выясняют специалисты.