В Ряжске на улице Сокольники произошел пожар

В понедельник, 20 ноября, в Ряжске произошел пожар в доме № 14 по улице Сокольники. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что загорелся гараж и надворные постройки. Огонь перекинулся на крышу жилого дома. Общая площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

По предварительной информации, дом принадлежит 48-летней местной жительнице.

На тушение выезжали шесть спасателей и две единицы спецтехники.

Обстоятельства произошедшего и ущерб выясняют специалисты.