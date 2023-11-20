В Рязанской области произошло серьезное ДТП

В пятницу, 17 ноября, на 288 км автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе произошла авария. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на местное отделение МВД России.

По предварительным данным, житель Касимовского района на «Ниве Шевроле» выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил «Ладу Гранту».

В результате случилось столкновение, пострадали оба водителя и их пассажиры, в том числе двое детей четырех и пятнадцати лет. Их госпитализировали с переломами и ушибами.

По факту ДТП проводится проверка.