В Рязанской области на 24% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Рязанской области на 24% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошедшей неделе зарегистрировано 6 777 случаев заболеваний. Показатель заболеваемости составил 62,5 на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 24,8%.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись риновирусы и COVID-19.