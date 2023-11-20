Рязанские управляющие компании заявили, что для них стоимости обслуживания газового оборудования вырастет на 300%

В рязанской Ассоциации управляющих компаний ЖКХ сообщили о повышении стоимости обслуживания внутридомового газового оборудования на 300%. Соответствующий пост появился в группе учреждения «ВКонтакте».

Председатель Ассоциации Сергей Сапунов прокомментировал ситуацию, складывающуюся в Рязани в связи с необходимостью перезаключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах с АО «Рязаньгоргаз».

"В части внутридомового оборудования, согласно условиям договора, рост достигает 300 процентов, в сравнении с теми суммами, которые оплачиваются сейчас. Обслуживание внутридомового газового оборудования «зашито» в строчке содержание жилья. Фактически управляющие компании будут стоять перед выбором: или увеличить плату за содержание жилья или сократить объём и качество оказания услуг по содержанию", — сообщал Сапунов.

Отметим, что речь не идет о росте цен на 300% для физических лиц.

Ассоциация управляющих компаний ЖКХ Рязанской области обратится в Государственную жилищную инспекцию региона и УФАС.