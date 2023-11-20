В Рязани закрыли музей истории Великой Отечественной войны

В Рязани закрыли Музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и поискового движения Рязанской области. Об этом сообщили в группе Рязанской РО «Поисковое движение России».

Музей проработал 8 лет. На последнем этапе своей деятельности музей включал в себя три экскурсионных зала.

«Гостями музея были представители Федеральной службы безопасности РФ, Следственного комитета РФ, Прокуратуры, Росгвардии, областного Военкомата, Министерства внутренних дел, представители многих ведомств органов исполнительной власти и депутатского корпуса. Но основными оставались встречи с нашим подрастающим поколением, с нашей молодежью», — написали в посте.

О причинах завершения работы музея не сообщается.