В Рязани на дежурстве для уборки снега находятся 20 дорожных машин

В Рязани на дежурстве для уборки снега находятся 20 дорожных машин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным ведомства, в ночь с 20 на 21 ноября Дирекция благоустройства будет убирать смет и грунтовые наносы на улице Есенина.

Отмечается, что на дежурстве находится 20 комбинированных дорожных машин. При ухудшении погодных условий, они выйдут на уборку и обработку дорог от наледи.

Также в городе организовано дежурство тракторов со щетками для уборки тротуаров от снега.