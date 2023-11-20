В Рязани на дежурстве для уборки снега находятся 20 дорожных машин
В Рязани на дежурстве для уборки снега находятся 20 дорожных машин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным ведомства, в ночь с 20 на 21 ноября Дирекция благоустройства будет убирать смет и грунтовые наносы на улице Есенина.
Отмечается, что на дежурстве находится 20 комбинированных дорожных машин. При ухудшении погодных условий, они выйдут на уборку и обработку дорог от наледи.
Также в городе организовано дежурство тракторов со щетками для уборки тротуаров от снега.