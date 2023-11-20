В России с 2024 года можно будет купить алкоголь и сигареты без паспорта

В магазинах в 2024 году может заработать сервис подтверждения возраста по биометрии. Об этом пишет
Отмечается, что нововведение позволит покупать товары из категории 18+, таких как, например, алкоголь и сигареты. Для этого нужно будет просто взглянуть в камеру.
В пресс-службе Центра рассказали, что значительная часть магазинов уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью технологии распознавания лица.
«При этом массовое внедрение сервиса, безусловно, потребует времени в связи с необходимостью настройки терминалов и устройств самообслуживания, интеграции информационных систем и так далее», — добавили в Центре.