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В России с 2024 года можно будет купить алкоголь и сигареты без паспорта
Для этого достаточно будет взглянуть в камеру, установленную у пункта оплаты в магазине.

В магазинах в 2024 году может заработать сервис подтверждения возраста по биометрии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы.

Отмечается, что нововведение позволит покупать товары из категории 18+, таких как, например, алкоголь и сигареты. Для этого нужно будет просто взглянуть в камеру.

В пресс-службе Центра рассказали, что значительная часть магазинов уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью технологии распознавания лица.

«При этом массовое внедрение сервиса, безусловно, потребует времени в связи с необходимостью настройки терминалов и устройств самообслуживания, интеграции информационных систем и так далее», — добавили в Центре.