В России предложили ограничить выдачу ипотеки

В России предложили ограничить выдачу ипотеки. Об этом пишет LIFE со ссылкой на депутата Алексея Нечаева.

По его словам, такой кредит необходимо выдавать тем, кто покупает жилье в регионах или селах, а также семьям с детьми. Этот шаг позволит стимулировать рождаемость.

«Надо перестать раздавать всем ипотеку, как бы это ни звучало печально. Нам нужно давать ипотеку целевую, — отметил Нечаев.

Он добавил, что не стоит «выдавать ипотеку всем подряд» для преодоления ипотечного пузыря.

«В большинстве случаев (85%) ипотечные кредиты берутся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти. А есть еще люди, которые живут не в столице», — заключил депутат.