В Подмосковье 12-летняя девочка сломала позвоночник на картинге

В Московской области школьница во время празднования своего дня рождения сломала позвоночник на картинге. Об этом сообщил Shot.

Именинница поехала праздновать 12-летние в детский картинг-центр START в Клине с одноклассниками и мамой. Катались они на дрифт картах. В один момент девочка не справилась с управлением и на скорости врезалась в инструктора, когда тот стоял спиной. Он потерял равновесие и всем весом упал на ребенка.

После этого девочка пожаловалась на боль в спине, но в больницу ехать отказалась. Мама повела ее в больницу только через два часа. Врачи диагностировали компрессионный перелом нескольких позвонков. Ее госпитализировали в травматологическое отделение.