В Москве во время земляных работ обнаружили два человеческих скелета

В понедельник, 20 ноября, в Москве обнаружили сразу два человеческих скелета. Находки сделали на юго-западе и северо-востоке города во время земляных работ. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что останки выкопали при демонтаже подземных коммуникаций в 1-м Сетуньском проезде. Их ожидает судмедэкспертиза.

По данным СК, в районе Большой Черкизовской улицы также найден скелет человека.

В настоящее время проводится проверка.