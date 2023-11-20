В Ленобласти мальчик съел марганцовку и получил ожог желудка

В Ленинградской области 19 ноября двухлетний мальчик получил ожог желудка после того, как съел марганцовку. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Инцидент произошел в деревне Кипень. Ребенок, находясь в автомобиле своих родителей, съел марганцовку. Она лежала в подлокотнике в машине.

В результате ребенок получил химические ожоги: желудка — третьей степени, ротоглотки — второй степени, пищевода — первой степени.

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.