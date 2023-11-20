В квартире жилого дома в Петербурге нашли труп трехмесячного ребенка

В Санкт-Петербурге 19 ноября обнаружили мертвого трехмесячного ребенка. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Тело нашли вечером в квартире дома на улице Планерной. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

Родителями ребенка являются 18-летняя девушка и 20-летний молодой человек. Они не работают. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Отмечается, что эксперты устанавливают причину смерти.