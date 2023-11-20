В Красноярском крае две сестры и брат отравились суррогатом

Две сестры и брат отравились суррогатом в городе Шарыпово Красноярского края. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что все трое употребляли жидкость красного оттенка из пластиковых бутылок. В один момент им стало плохо и родственники вызвали скорую.

Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть старшей сестры, а еще одну женщину и мужчину госпитализировали. Они находятся в реанимации.

В квартире пострадавших были найдены две бутылки объемом 1,5 литра и 0,65, внутри которых еще оставалось немного жидкости красного оттенка.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.