В Красноярском крае две сестры и брат отравились суррогатом
Две сестры и брат отравились суррогатом в городе Шарыпово Красноярского края. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что все трое употребляли жидкость красного оттенка из пластиковых бутылок. В один момент им стало плохо и родственники вызвали скорую.
Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть старшей сестры, а еще одну женщину и мужчину госпитализировали. Они находятся в реанимации.
В квартире пострадавших были найдены две бутылки объемом 1,5 литра и 0,65, внутри которых еще оставалось немного жидкости красного оттенка.
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.