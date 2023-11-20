В Госдуме предложили разрешить самозанятым торговать товарами чужого производства

В Госдуме предложили разрешить самозанятым торговать товарами чужого производства. Об этом сообщает газета «Известия».

Депутаты предложили разрешить самозанятым торговать товарами на маркетплейсах не собственного производства.

По их словам, это поможет пополнить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.

Отмечается, что на данный момент лица, являющиеся самозанятыми не могут торговать на маркетплейсах товарами не собственного производства.