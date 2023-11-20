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В Госдуме предложили дать дополнительную неделю отпуска мобилизованным, имеющим детей

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить отпуск до 35 дней мобилизованным, имеющих детей. Об этом пишет RT. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова имеется в распоряжении редакции.

Сейчас все мобилизованные имеют право на отпуск в 28 дней. Сухарев отметил, что согласно статье 63 Семейного кодекса РФ — «родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей», а также статье № 38 Конституции РФ — «забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей».

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности увеличения совокупного годового отпуска мобилизованного военнослужащего до 35 дней в случае, если на иждивении у него находятся трое детей любого возраста либо имеется хотя бы один ребенок в возрасте до семи лет», — говорится в тексте обращения.