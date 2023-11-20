В Госдуме предложили дать дополнительную неделю отпуска мобилизованным, имеющим детей

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить отпуск до 35 дней мобилизованным, имеющих детей. Об этом пишет RT . Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова имеется в распоряжении редакции.

Сейчас все мобилизованные имеют право на отпуск в 28 дней. Сухарев отметил, что согласно статье 63 Семейного кодекса РФ — «родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей», а также статье № 38 Конституции РФ — «забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей».

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности увеличения совокупного годового отпуска мобилизованного военнослужащего до 35 дней в случае, если на иждивении у него находятся трое детей любого возраста либо имеется хотя бы один ребенок в возрасте до семи лет», — говорится в тексте обращения.