The Guardian: Зеленский боится проиграть на выборах президента после завершения военных действий

Президент Украины Владимир Зеленский опасается поражения на выборах главы государства после завершения военных действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

По данным издания, по окончании боевых действий оппозиция на Украине хочет проверить, насколько подготовленной оказалась страна под руководством Зеленского к российской специальной военной операции.

Срок очередных президентских выборов на Украине — весна 2024 года, однако по законам проводить их во время военного положения нельзя.

Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий.