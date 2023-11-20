Суд отправил рязанца в колонию за серию краж
Рязанца отправили в колонию за серию краж. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-секретаря районного суда Татьяну Шишкину.
Отмечается, что 28-летний житель Сараев сначала продал холодильник, принадлежащий его квартиросъемщику, а спустя несколько дней он украл комплект шин и четыре штампованных диска для колес.
На заседании он вину признал полностью.
Учитывая ранее неотбытое наказание, суд приговорил злоумышленника к трем годам и восьми месяцам колонии строгого режима.
Кроме этого, мужчину на четыре года лишили права управления транспортом.