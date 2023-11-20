Суд обязал мэрию Рязани выплатить «Эко-Пронску» более 140 тысяч рублей

Арбитражный суд Рязанской области обязал администрацию Рязани выплатить деньги ООО «Эко-Пронск» за ликвидацию несанкционированных свалок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Эко-Пронск», являясь региональным оператором по обращению с ТКО, в ходе выездного осмотра территорий обнаружил несанкционированные свалки по двум адресам: на съезде Южной Окружной дороги и на Михайловское шоссе, 88 Б. После этого организация направила в адрес администрации письма о необходимости убрать мусор с приложением сметы, однако мэрия ничего не ответила.

Несмотря на это, «Эко-Пронск» своими силами убрал свалки. Объем мусора составил 154 кубических метра. Его вывоз обошелся компании в 140 тысяч рублей.

После выполненной работы компания обратилась в суд.

«Поскольку государственная собственность на спорные земельные участки не разграничена, при этом они находятся в границах муниципального образования городской округ — Рязань, суд пришел к выводу, что обслуживание территорий, на которой располагались места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, относится к полномочиям Администрации города. Следовательно, на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение вследствие неоплаты истцу работ по ликвидации несанкционированного размещения ТКО», — сообщили в пресс-службе суда.

В результате суд взыскал с мэрии Рязани в пользу «Эко-Пронска» 140 тысяч рублей и проценты за пользование чужими деньгами.