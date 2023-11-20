Рязанские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»

Рязанские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»

Школьники из Рязани победили в четвертом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

В конкурсе участвовали полторы тысячи учеников. Четверо молодых рязанцев победили в проекте «Движения Первых»:

Арина Беззубцева — участвует в научных олимпиадах по экономике и мечтает профессионально заниматься проектной деятельностью;

Даниил Поляков — создает свой бизнес-стартап;

Никита Сочейкин — увлекается графическим дизайном, фото- и видеоискусством, хочет заниматься информационными технологиями и стать дизайнером программных интерфейсов;

Тимур Ахмадеев — занимается спортивными и медийными проектами, мечтает стать архитектором.

Отмечается, что трое из них в качестве приза получили по миллиону рублей.