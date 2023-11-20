Рязанские полицейские задержали женщину, которая работала на мошеннический колл-центр

Рязанские полицейские задержали женщину, которая работала на мошеннический колл-центр. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что к правоохранителям обратилась 78-летняя жительница Рязани и сообщила, что на ее телефон поступил звонок, неизвестный сказал, что внучка пенсионерки совершила ДТП с пострадавшими, и для урегулирования ситуации срочно требуется большая сумма денег.

Поверив в историю, пенсионерка собрала 800 тысяч рублей, вещи и передала пакет прибывшему курьеру. Лишь после этого потерпевшая решила позвонить внучке и поняла, что ее обманули.

В аналогичную ситуацию также попали местные жительницы 68 и 88 лет, которые передали неизвестным 400 и 100 тысяч рублей соответственно.

Установлено, что во всех трех случаях в квартиры заявительниц приезжали обычные курьеры службы доставки, неосведомленные о содержимом пакетов. Оперативники уголовного розыска установили, что в дальнейшем водители ездили в город Ступино Московской области и передавали посылки девушке.

Удалось задержать преступницу, ей оказалась ранее судимая 26-летняя жительница Подмосковья.

Женщина призналась и пояснила, что собирала деньги с обманутых граждан в интересах мошеннического колл-центра, предположительно, находящегося за рубежом, оставляя себе определенный процент от этих сумм.

Возбуждено уголовное дело.