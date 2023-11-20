Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-4°
Втр, 21
-4°
Срд, 22
-6°
ЦБ USD 89.12 0.17 18/11
ЦБ EUR 96.77 0.18 18/11
Нал. USD 90 / 90.3 20/11 11:50
Нал. EUR 96.76 / 98 20/11 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
58 минут назад
250
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
4 022
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
4 686
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
23 107
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Рязанская область заняла 54 место в рейтинге по уровню зарплат

РИА Новости составили рейтинг зарплат в регионах России. Рязанская область расположилась на 54 месте.

Доля работающих с зарплатой свыше 100 тысяч рублей в месяц в Рязанской области составила 5,2%. Доля работающих с зарплатой менее 20 тысяч рублей в месяц — 15,9%. В среднем в регионе получают 25-53 тысяч рублей.

Соседние регионы расположились на следующих местах:

  • Московская область — 14 место (средняя зарплата 37-79 рублей);
  • Тульская область — 36 место (28-57 тысяч);
  • Нижний Новгород — 39 место (25-54 тысячи рублей);
  • Липецкая область — 53 место (26-53 тысячи);
  • Владимирская область — 60 место (26-52 тысячи рублей);
  • Пензенская область — 71 место (23-47 тысяч);
  • Тамбовская область — 74 место (22-44 тысячи);
  • Мордовия — 78 мето (24-46 тысяч).

На первом месте находится Чукотский автономный округ (75-166 рублей), на последним — Калмыкия (21-41 тысяч).