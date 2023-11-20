Рязанская область заняла 54 место в рейтинге по уровню зарплат

РИА Новости составили рейтинг зарплат в регионах России. Рязанская область расположилась на 54 месте.

Доля работающих с зарплатой свыше 100 тысяч рублей в месяц в Рязанской области составила 5,2%. Доля работающих с зарплатой менее 20 тысяч рублей в месяц — 15,9%. В среднем в регионе получают 25-53 тысяч рублей.

Соседние регионы расположились на следующих местах:

Московская область — 14 место (средняя зарплата 37-79 рублей);

Тульская область — 36 место (28-57 тысяч);

Нижний Новгород — 39 место (25-54 тысячи рублей);

Липецкая область — 53 место (26-53 тысячи);

Владимирская область — 60 место (26-52 тысячи рублей);

Пензенская область — 71 место (23-47 тысяч);

Тамбовская область — 74 место (22-44 тысячи);

Мордовия — 78 мето (24-46 тысяч).

На первом месте находится Чукотский автономный округ (75-166 рублей), на последним — Калмыкия (21-41 тысяч).