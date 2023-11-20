Рязанка пожаловалась на отсутствие знака направления движения по полосам около «Глобуса»

Жительница Рязани заметила, что на перекрестке у «Глобуса» при спуске с Касимовского шоссе нет знаков направления движения по полосам. Об этом она сообщила в редакцию РЗН. инфо.

Также она отметила, что разметки на дороге не видно.

«Те кто постоянно там ездят, едут прямо с 2-х рядов (знак это разрешал), остальные едут со среднего. В итоге вечные матюки и ругань кто прав, кто виноват! Повесьте уже знак!», — негодует рязанка.