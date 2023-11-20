Рязанцам предоставляют возможность встретиться с селебрити или выиграть автомобиль

Рязанцы могут провести время в компании с Дмитрием Нагиевым или Анастасией Ивлеевой, выиграть автомобиль или путешествие мечты. Эти подарки и миллионы других призов МТС приготовила к своему 30-летию. Праздник продлится до начала 2024 года. Принять участие в программе совершенно бесплатно могут не только абоненты МТС, но и все желающие. Достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС, и прокрутить куб на 30.mts.ru.

МТС проводит конкурс в честь своего 30-летия. Принять участие могут не только абоненты этой сотовой компании, но и все желающие. Заявлены миллионы подарков, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и другие активности, а также подписки на продукты экосистемы.

За время своего существования компания прошла путь от телеком-игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами, которые работают на территории Рязанской области благодаря развитию связи. С каждым годом в регионе увеличивается число экосистемных клиентов.

«В Рязанской области наша связь появилась в 1996 году, мы первыми запустили голосовые звонки, очень быстро охватив сетью все города и районы. Уже много лет тысячи рязанцев пользуются спутниковым МТС-ТВ с сотнями каналов. Для предприятий МТС первой из телеком-компаний открыла доступ к сети интернета вещей NB-IoT. Сегодня особое внимание мы уделяем железнодорожным линиям и автотрассам, в том числе федеральным. Также мы двигаемся синхронно с регионом и развиваем сеть сотовой связи в зонах отдыха, торговли, культуры, в местах нового строительства и в самых отдаленных территориях, чтобы у сельских жителей был такой же доступ к цифровым услугам, как и в городах. В свой 30-й день рождения мы решили, что было бы здорово поблагодарить и порадовать наших клиентов и всех неравнодушных к технологиям и прогрессу», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

В честь своего дня рождения МТС подарит всем участникам гарантированные подарки, можно получить сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС авто, путешествие от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.