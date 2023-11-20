Рязанцам предоставляют возможность встретиться с селебрити или выиграть автомобиль

МТС проводит конкурс в честь своего 30-летия. Принять участие могут не только абоненты этой сотовой компании, но и все желающие. Заявлены миллионы подарков, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и другие активности, а также подписки на продукты экосистемы.
За время своего существования компания прошла путь от телеком-игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами, которые работают на территории Рязанской области благодаря развитию связи. С каждым годом в регионе увеличивается число экосистемных клиентов.
«В Рязанской области наша связь появилась в 1996 году, мы первыми запустили голосовые звонки, очень быстро охватив сетью все города и районы. Уже много лет тысячи рязанцев пользуются спутниковым МТС-ТВ с сотнями каналов. Для предприятий МТС первой из телеком-компаний открыла доступ к сети интернета вещей NB-IoT. Сегодня особое внимание мы уделяем железнодорожным линиям и автотрассам, в том числе федеральным. Также мы двигаемся синхронно с регионом и развиваем сеть сотовой связи в зонах отдыха, торговли, культуры, в местах нового строительства и в самых отдаленных территориях, чтобы у сельских жителей был такой же доступ к цифровым услугам, как и в городах. В свой 30-й день рождения мы решили, что было бы здорово поблагодарить и порадовать наших клиентов и всех неравнодушных к технологиям и прогрессу», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.
В честь своего дня рождения МТС подарит всем участникам гарантированные подарки, можно получить сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС авто, путешествие от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.
Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на