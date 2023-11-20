РНПК провела День открытых дверей для абитуриентов

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») приняли участие в Дне открытых дверей Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ). Школьникам, желающим получить нефтехимическое образование, и их родителям рассказали об условиях поступления на базовую кафедру «Химическая технология органических веществ», о программе обучения, о поддержке, которую оказывает нефтезавод студентам во время обучения, о трудоустройстве после окончания вуза, о программах повышения квалификации, действующих в РНПК, о работе совета молодых специалистов.

Кафедра «Химическая технология органических веществ» была открыта в РГРТУ по инициативе РНПК в 2011 году. Основная цель — подготовка кадров для нефтяной отрасли в рязанском регионе. При поддержке завода на кафедре организованы три специализированные химические лаборатории «Химия нефти», «Общая и неорганическая химия» и «Органическая химия и катализ». Лаборатории оснащены современным оборудованием. Кафедра располагает современной лекционной аудиторией, оснащенной мультимедийной аппаратурой, имеется компьютерный класс, обеспеченный программными продуктами. Часть учебной нагрузки выполняют ведущие специалисты Рязанской НПК, которые оказывают студентам помощь при выборе темы, а также написании выпускных квалификационных работ. Лучших студентов кафедры нефтезавод поощряет корпоративными стипендиями. РНПК для студентов также проводит профориентационные экскурсии на технологические объекты предприятия и организует все виды практик. Кроме того, при поддержке РНПК издано учебное пособие «История нефтяной промышленности России», которое используют будущие нефтехимики в ходе обучения.

В настоящее время на кафедре обучается более 160 студентов по очной и заочной формам. В июне 2023 года состоялся девятый выпуск бакалавров очного и заочного отделений, магистров заочного отделения. Выпускники получили дипломы и трудоустроились в Рязанскую НПК.