Путин: нужно удержать темпы обновления общественного транспорта в РФ

Путин заявил, что нужно удержать темпы обновления общественного транспорта в РФ. Его цитирует РИА Новости.

По словам президента, это поможет сохранить работу многотысячным коллективам профильных заводов.

«Нужно удержать такой темп обновления транспорта. Загрузка происходит наших предприятий, работа обеспечена для многотысячных коллективов и, самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники», — заявил Путин.