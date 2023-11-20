Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-3°
Втр, 21
-4°
Срд, 22
-6°
ЦБ USD 88.5 -0.62 21/11
ЦБ EUR 96.66 -0.11 21/11
Нал. USD 90 / 89.7 20/11 16:40
Нал. EUR 96.6 / 98 20/11 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
10 часов назад
786
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
4 225
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
4 936
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
23 314
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Путин: нужно удержать темпы обновления общественного транспорта в РФ

Путин заявил, что нужно удержать темпы обновления общественного транспорта в РФ. Его цитирует РИА Новости.

По словам президента, это поможет сохранить работу многотысячным коллективам профильных заводов.

«Нужно удержать такой темп обновления транспорта. Загрузка происходит наших предприятий, работа обеспечена для многотысячных коллективов и, самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники», — заявил Путин.