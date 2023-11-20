Прокуратура обнаружила нарушения в сведениях о доходах работников рязанской госжилинспекции

Прокуратура обнаружила, что работники рязанской госжилинспекции предоставили неполные сведения о доходах и банковских счетах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что инспекцией не приняты необходимые меры для реализации требований федеральных законов «О противодействии коррупции», «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и других нормативных правовых актов.

В результате ряд работников в отношении себя и своих супругов представили неполные сведения о доходах и банковских счетах за 2022 год.

Отмечается, что начальнику инспекции внесено представление, нарушения устранены, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.