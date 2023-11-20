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При обстреле ВСУ Горловки женщина получила ранения

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

«Вследствие обстрела поселка Комарова (Никитовский район) с позиций украинских террористов ранена женщина. Пострадавшей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ в 17.30 выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке.