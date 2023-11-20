Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-4°
Втр, 21
-3°
Срд, 22
-6°
ЦБ USD 88.5 -0.62 21/11
ЦБ EUR 96.66 -0.11 21/11
Нал. USD 90 / 89.7 20/11 17:01
Нал. EUR 96.7 / 98 20/11 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
5 часов назад
601
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
4 134
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
4 835
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
23 219
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
МХК «Рязань-ВДВ» сыграет с МХК «Тамбов» 20 ноября

В понедельник, 20 ноября, в рамках первенства НМХЛ сезона 2023/24 молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» на своем льду примет МХК «Тамбов» из Мичуринска. Встреча пройдет в ДС «Олимпийский» в 19:00.

Рязанская команда недавно вернулась из короткого выезда в Саратов, где дважды сыграла с командой «Кристалл». В обоих матчах победу праздновали «десантники», обыграв соперника со счетом 3:1 и 8:4 соответственно. Набранные в Саратове четыре очка позволили коллективу из Рязани остаться на пятой строчке конференции Восток и продолжить борьбу за места в тройке.

МХК «Тамбов» имеет в своем активе четырнадцать побед подряд и занимает первое место Восточной конференции с 33 очками. В последний раз мичуринцы проигрывали еще в сентябре. Кроме того, именно «Тамбов» в прошлогоднем розыгрыше плей-офф обыграл МХК «Рязань-ВДВ» и не позволил рязанской команде выйти в финал турнира.

Билеты на матч с МХК «Тамбов» можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский» (Рязань, улица Зубковой, 12 корпус 2) и здесь.