МХК «Рязань-ВДВ» сыграет с МХК «Тамбов» 20 ноября

В понедельник, 20 ноября, в рамках первенства НМХЛ сезона 2023/24 молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» на своем льду примет МХК «Тамбов» из Мичуринска. Встреча пройдет в ДС «Олимпийский» в 19:00.

Рязанская команда недавно вернулась из короткого выезда в Саратов, где дважды сыграла с командой «Кристалл». В обоих матчах победу праздновали «десантники», обыграв соперника со счетом 3:1 и 8:4 соответственно. Набранные в Саратове четыре очка позволили коллективу из Рязани остаться на пятой строчке конференции Восток и продолжить борьбу за места в тройке.

МХК «Тамбов» имеет в своем активе четырнадцать побед подряд и занимает первое место Восточной конференции с 33 очками. В последний раз мичуринцы проигрывали еще в сентябре. Кроме того, именно «Тамбов» в прошлогоднем розыгрыше плей-офф обыграл МХК «Рязань-ВДВ» и не позволил рязанской команде выйти в финал турнира.