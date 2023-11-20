ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погодных условий

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что из-за снижения температуры воздуха и выпадения снега в ближайшее время на некоторых участках дорог возможно образование снежного наката и гололедицы. В таких условиях остановочный путь транспортного средства возрастает. Из-за этого повышается риск возникновения ДТП.

Госавтоинспекция призывает как водителей, так и пешеходов серьезно отнестись к данному фактору и быть более бдительными на дорогах.

А если водители еще не успели сменить комплект резины на зимний, рекомендуется не выезжать на дороги общего пользования.