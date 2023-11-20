Эксперты сообщили, что к Новому году в России на 20% вырастут цены на смартфоны

Эксперты сообщили, что к Новому году в России на 20% вырастут цены на смартфоны. Об этом пишет газета « Ведомости » со ссылкой на представителей одного из крупных дистрибьюторов электроники Wildberries и операторов Tele2 и «Билайн»

По их словам, в декабре 2023 года средняя цена смартфона составит приблизительно 26—27 тысяч рублей. Это на 15—20% выше, чем в декабре 2022 года.

«Опираясь на динамику текущего года, прогнозируем рост стоимости смартфонов на 20% по сравнению с декабрем прошлого года. Основная причина — рост курсов валют», — сказал представитель Wildberries.

Отмечается, что средний показатель вырастет также за счет цен на iPhone 15. Например, в декабре 2022 года средняя цена на устройства была на уровне 21 тысячи рублей, а в 2023 цена смартфона составит 24-26 тысяч рублей.