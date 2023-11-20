Baza: в Астрахани 20 человек госпитализировали из-за отравления метадоном

Как минимум 20 человек госпитализировали в Астрахани из-за отравления метадоном. Об этом сообщает BAZA.

По данным канала, первые отравившиеся стали поступать в больницу в ночь на 18 ноября. Уже к вечеру ситуация обострилась.

На данный момент известно о 20 госпитализированных. 14 из них находятся в тяжелом состоянии, еще один в коме. Двое отказались от госпитализации после оказания им медицинской помощи, остальные находятся в общих палатах.

У всех пострадавших в организме был обнаружен метадон.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают поставщиков данной партии препарата.