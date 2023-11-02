Жители Недостоева рассказали подробности убийства пристава

Жители Недостоева рассказали корреспонденту РЗН. инфо подробности убийства пристава Калужского.

Утром 2 ноября на месте преступления присутствуют сотрудники полиции, которые оцепили территорию и охраняют ее.

Жительница Недостоева поделилась, что гуляла вечером 1 ноября с собакой и увидела толпу у соседнего дома.

«Все было перекрыто вокруг, что пришлось обходить. Слышала пару выстрелов, но подумала, что петарды взрывают. А оказалось, что человека убили», — отметила рязанка.

Еще две женщины рассказали, что слышали громкие хлопки, а потом видели убегающего мужчину.

«Убийца был с автоматом и в маске. Убежал в сторону Семчино. Вчера здесь ночью с собаками искали. Но ни чего не нашли», — поделились местные жительницы.

Жители передают информацию, что полиция просмотрела камеры рядом с местом преступления. На них якобы видно, что нападавший был одет в темную одежду и уехал после убийства на велосипеде. Автомат он не выкинул.

Другой свидетель рассказал, что подходил к дому № 1 по улице Сельских Строителей, когда услышал пару выстрелов.

«Я даже перепугался, не понял, что происходит. Мне кажется, половина Недостоева слышали звук выстрелов. Слышал только шорох, но так как темно никого не увидел», — сообщил рязанец.

Напомним, что убийство произошло в Недостоеве 1 ноября.

Его застрелили несколькими выстрелами в голову. Позже следком прокомментировал инцидент. У убитого остались двое детей.

Видео с места убийства можно посмотреть тут.