ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 под Полтавой

ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 под Полтавой. Об этом сообщает Минобороны.

Также за сутки российские военные сбили 4 крылатые ракеты Storm Shadow и три противокорабельные ракеты «Нептун».

В ведомстве рассказали, что ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе Клещеевки, две атаки в районе Синьковки, две атаки в районе Червоной Дибровы.

Отмечается, что на донецком направлении ВСУ потеряли до 115 человек, танк, девять БМП, в том числе восемь Bradley. На южно-донецком направлении потери ВСУ составили до 165 человек и семь танков. На купянском направлении украинские военные потеряли до 60 солдат.