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Врачи рязанской ОДКБ спасли девятилетнего мальчика с тяжелейшими травмами после ДТП

Врачи рязанской ОДКБ спасли ребенка с тяжелейшими травмами после ДТП. Об этом сообщает региональных минздрав.

В результате аварии девятилетний мальчик получил черепно-мозговую травму, перелом ребер, разрыв селезенки, ушиб почек и легких.

«Основной удар пришелся на голову. Был травмирован челюстно-лицевой каркас, задета лобная кость, пазухи носа. А кроме того, травма глаза, как позже выяснилось, перебит нерв», — сообщила заведующая отделением восстановительной терапии и реабилитации для детей Дарья Шишкина.

Отмечается, что двигательная активность была минимальной, вялая реакция на боль, на прикосновение, питание через зонд. Но мультидисциплинарная команда медиков справилась. Постепенно состояние ребенка стабилизировалось, начал сам дышать, прекратилась медикаментозная седация. Мальчик пришел в сознание.

«Реабилитационные упражнения начали еще в реанимации. Все это время с ним занимались инструкторы ЛФК. Контактная гимнастика для грудной клетки для профилактики пневмонии. Пассивная гимнастика, чтобы не образовывались пролежни: положение ребенка меняется каждые два часа. Гимнастика для профилактики образования контрактур — ограничения движений суставов», — рассказала Шишкина.

После того, как состояние ребенка позволило перевести его в обычную палату, процесс восстановления пошел еще более активно. К занятиям ЛФК добавились физиопроцедуры и массаж. Затем — занятия по нейрореабилитации — развитию мелкой моторики.

По словам врача, пациент очень старался побороть болезнь.

В стационар юного рязанца привезли без сознания, на выписку ребенок шел на своих ногах.

Следующий этап реабилитации пройдет уже в федеральном центре. Специалисты ОДКБ уверены: их пациент вернется к обычной жизни.