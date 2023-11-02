Вильфанд: сентябрь 2023 года стал самым жарким за весь период метеонаблюдений

Сентябрь 2023 года стал самым жарким за весь период метеонаблюдений. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В 2023 году сентябрь был самым не просто теплым, жарким месяцем за весь период наблюдений, и это был просто аномальный месяц, средняя глобальная температура отличалась от нормы невероятно», — сказал он.

По словам синоптика, к концу века летом прогнозируется свободное судоходство по Северному Ледовитому океану, даже на полюсе прогнозируется, что льда не будет.