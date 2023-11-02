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Вильфанд: сентябрь 2023 года стал самым жарким за весь период метеонаблюдений

Сентябрь 2023 года стал самым жарким за весь период метеонаблюдений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В 2023 году сентябрь был самым не просто теплым, жарким месяцем за весь период наблюдений, и это был просто аномальный месяц, средняя глобальная температура отличалась от нормы невероятно», — сказал он.

По словам синоптика, к концу века летом прогнозируется свободное судоходство по Северному Ледовитому океану, даже на полюсе прогнозируется, что льда не будет.