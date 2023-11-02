В зоне СВО скончался рыбновец Влад Евстигнеев

В СВО скончался житель Рыбного Влад Евстигнеев. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала родственница мужчины Елена Евстигнеева.

По ее информации, брат мужа погиб с 29 на 30 октября 2023 года. Уточняется, что это произошло не в результате военных действий. Подробности гибели неизвестны.

«Мы пытаемся найти абсолютно любую зацепку, все его друзья, знакомые и близкие люди, кто общался с ним в день гибели, прошу отписаться мне в личные сообщения, Важна любая информация. Мы наняли юриста для открытия и расследования дела. Прошу не распространять слухи, и то чего вы сами не знаете, очень много ходит слухов от людей, информация которым неизвестна. Прошу отнестись с пониманием Нам очень тяжело перенести эту потерю», — написала родственница.

Елена сообщила, что сообщит о похоронах дополнительно.