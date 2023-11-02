Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
11°
Птн, 03
Сбт, 04
ЦБ USD 93.28 1.26 02/11
ЦБ EUR 98.44 0.51 02/11
Нал. USD 93.1 / 94.2 02/11 10:30
Нал. EUR 98.72 / 99.5 02/11 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
Вчера 11:41
1 000
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 2023 16:11
1 646
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
4 223
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
12 307
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Татарстане подросток умер после отказа врачей в госпитализации

Подросток из Татарстана обратился к врачам из-за сильных судорог шеи, но ему отказали в госпитализации. На следующий день он умер. Об этом пишет BAZA.

16-летний молодой человек из села Осиново состоял на учете у невролога. Он страдал сосудистой дистонией и еще несколькими хроническими заболеваниями, часто обращался к врачам с жалобами на головные боли, боли в шее и животе.

Последний раз подросток пришел в Детскую Республиканскую клиническую больницу и жаловался на постоянные судороги в шее, мешавшие ему спать и жить. Врачи осмотрели его, но не нашли острой патологии и решили, что в госпитализации нет необходимости. На следующий день тело подростка нашли дома его родные.

По данным «Базы», СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».