В Татарстане подросток умер после отказа врачей в госпитализации

Подросток из Татарстана обратился к врачам из-за сильных судорог шеи, но ему отказали в госпитализации. На следующий день он умер. Об этом пишет BAZA.

16-летний молодой человек из села Осиново состоял на учете у невролога. Он страдал сосудистой дистонией и еще несколькими хроническими заболеваниями, часто обращался к врачам с жалобами на головные боли, боли в шее и животе.

Последний раз подросток пришел в Детскую Республиканскую клиническую больницу и жаловался на постоянные судороги в шее, мешавшие ему спать и жить. Врачи осмотрели его, но не нашли острой патологии и решили, что в госпитализации нет необходимости. На следующий день тело подростка нашли дома его родные.

По данным «Базы», СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».