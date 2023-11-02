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В США заявили, что Украина может потерять еще пять областей

Под контроль России может отойти еще пять областей Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчик ВС США Скотта Риттера.

«Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России», — сообщил он.

В качестве примера Риттер привел ситуацию в районе Купянска Харьковской области, где российская армия стремится создать еще один полукотел, который вынудит ВСУ либо отступить, либо ввести войска, от которых уже ничего не осталось, открывая другой участок фронта для российских наступательных операций.

Кроме того, высокопоставленные лица США своими заявлениями постепенно начали готовить американцев к тому, что ситуация на фронте складывается против Украины.